İran'da son korona bilançosu açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 85 bin 397’ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 391 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1706'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 327 bin 526’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 136 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 85 bin 397 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 420'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 981 bin 19’a ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 276 bin 402 oldu.
İran'da toplam 6 milyon 608 bin 117 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 517 bin 607 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 90 bin 510 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 608 bin 117 doz aşı uygulandığı açıklandı.