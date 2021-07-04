İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 13 bin 781 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1295'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 254 bin 818'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 165 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 792 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 229'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 926 bin 266'ya ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 967 bin 488 oldu.

İran'da toplam 6 milyon 451 bin 945 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 463 bin 565 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 988 bin 380 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 451 bin 945 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 92 şehrin "kırmızı", 183'ünün "turuncu", 173'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.