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Dünya İran'da son bilanço açıklandı
Dünya

İran'da son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 328 artarak 66 bin 8'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:24:00 - 2021-04-16 15:12:29
İran'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verilerini de paylaştı. Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 25 bin 261 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 208'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 194 bin 133'e çıktığını aktaran Lari, 328 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 66 bin 8 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 652'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 761 bin 497'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 14 milyon 165 bin 771 olduğunu bildirdi.

İran'da toplam 484 bin 470 doz aşı yapıldı

Sözcü Lari, şu ana kadar 372 bin 362 kişiye aşının ilk dozunun, 112 bin 108 kişiye ise ikinci dozun yapıldığını aktardı. Lari, böylece Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısının 484 bin 470'e ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 295 şehrin "kırmızı", 99 şehrin "turuncu", 45 şehrin "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

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