İran'da son 24 saatte ölenlerin sayısı tedirgin etti

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını İran'da da ölümcül etkisini sürdürüyor.

Komşu ülkede son 24 saatin bilançosu açıklandı. Verilere göre; 3 bin 563 kişide daha virüs tespit edildi.

Böylece İran'da toplam koronavirüs vaka sayısı 439 bin 882'ye ulaştı

Ölü sayısı 25 bin 222'ye çıktı

Son bir günün bilançosuna göre; 207 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sayıyla birlikte komşu ülke İran'da toplam can kaybı 25 bin 222'ye çıktı.