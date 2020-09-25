İran'da son 24 saatte ölenlerin sayısı tedirgin etti
İran'da açıklanan son koronavirüs bilançosuna göre; ülkede salgın nedeniyle 207 kişi daha hayatını kaybetti.
Çin'in Wuhan eyaletinden başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını İran'da da ölümcül etkisini sürdürüyor.
Komşu ülkede son 24 saatin bilançosu açıklandı. Verilere göre; 3 bin 563 kişide daha virüs tespit edildi.
Böylece İran'da toplam koronavirüs vaka sayısı 439 bin 882'ye ulaştı
Ölü sayısı 25 bin 222'ye çıktı
Son bir günün bilançosuna göre; 207 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu sayıyla birlikte komşu ülke İran'da toplam can kaybı 25 bin 222'ye çıktı.