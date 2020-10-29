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Aktüel İran'da son 24 saatte 399 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 399 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:04:39 -
İran'da son 24 saatte 399 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399 artarak 34 bin 113 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 399 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 293 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 113’e , vaka sayısının da 596 bin 941’e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 55’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 472 bin 598’e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 857 bin 392 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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