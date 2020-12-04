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Aktüel İran'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:37:47 -
İran'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 49 bin 695 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 347 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 341 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 695'e, vaka sayısının da 1 milyon 16 bin 835'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 708 bin 106 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 298 bin 438 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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