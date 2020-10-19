  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:25:43 -
İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 337 artarak 30 bin 712 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 251 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 712'ye, vaka sayısının da 534 bin 631'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 771'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 431 bin 360'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 540 bin 455 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi
Gündem

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi

İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'a "sivilleri katlediyor." iftirası atan terör sevici HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Gar..
Haber gelince, arsa fiyatları fırladı!
Ekonomi

Haber gelince, arsa fiyatları fırladı!

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomotiv devleri Ford Otosan ve Volkswagen'in fabrika kuracağını duyurması bölgedeki arsa fiyatlarını artırd..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay