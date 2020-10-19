İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 337 artarak 30 bin 712 oldu.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 251 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.



Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 712'ye, vaka sayısının da 534 bin 631'e çıktığını aktardı.



Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 771'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 431 bin 360'a ulaştığı bilgisini verdi.



Lari, ülkede toplam 4 milyon 540 bin 455 kişiye test yapıldığını aktardı.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.



Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.