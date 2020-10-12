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Aktüel İran'da son 24 saatte 272 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 272 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:52:19 -
İran'da son 24 saatte 272 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 272 artarak 28 bin 816 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 272 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 206 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 816'ya, vaka sayısının da 504 bin 281'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 533'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 409 bin 121'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 340 bin 831 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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