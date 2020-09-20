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Aktüel İran'da son 24 saatte 183 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 183 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:21:18 -
İran'da son 24 saatte 183 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 183 artarak 24 bin 301 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 183 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 97 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 301'e, vaka sayısının da 422 bin 140'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 898'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 359 bin 570'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 746 bin 629 kişiye test yapıldığını aktardı.

İran'da günlük koronavirüs vakaları 31 Ağustos'ta bin 642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Muharrem etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sözcü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.
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