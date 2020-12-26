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Aktüel İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:32:58 -
İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 54 bin 574 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 134 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 574'e, vaka sayısının da 1 milyon 194 bin 963'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 273'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 942 bin 548 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 354 bin 931 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.


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