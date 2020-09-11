İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 artarak 22 bin 913'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 115 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 913'e, vaka sayısının da 397 bin 801'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 753'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 342 bin 539'a ulaştığı bilgisini verdi.

Sözcü Lari, ülkede toplam 3 milyon 507 bin 938 kişiye test yapıldığını aktardı.