  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:53:08 -
İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 artarak 22 bin 913'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 115 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 913'e, vaka sayısının da 397 bin 801'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 753'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 342 bin 539'a ulaştığı bilgisini verdi.

Sözcü Lari, ülkede toplam 3 milyon 507 bin 938 kişiye test yapıldığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı
Dünya

Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" şeklindeki skandal sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı..
NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı