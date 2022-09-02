İran'da Şii din adamlarına demir sopalı saldırı: 2 yaralı

İran'ın Kum şehrinde kimliği belirsiz şahıslar, Şii din adamlarına demir sopalarla bir saldırı gerçekleştirdi.

İran merkezli Hawzah Haber Ajansı'nın haberine göre, iki kişi, iki Şii imamın aracına demir sopalarla saldırdı.

Kimliği tespit edilemeyen kişilerin demir sopalı saldırısında Şii imamlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda ayrıca Şii din adamlarına ait olduğu belirtilen araç da hasar gördü.

İran'da son dönemde Şii din adamlarına yönelik saldırıların artması dikkat çekiyor.

Temmuz ayında bir Şii imam suikast girişiminden yaralı olarak kurtulurken biri de bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Öte yandan tepkiler dolayısıyla Şii din adamlarının halka açık sohbetlere katılmaktan kaçındığı belirtiliyor.

Tepkilerin İran rejimi aleyhtarı halktan ve Sünnilerden geldiği belirtiliyor. İran genelinde rejime bağlı güçlerin Sünni liderlere saldırılar düzenlediği ifade ediliyordu. Bu durum halkın tepkisini çekiyordu.