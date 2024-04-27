İran'da SİHA saldırısı gündemdeyken İran lideri, İsrail saldırısında kullandığı füze ve İHA'ları sergiledi

İran, İsrail’e gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı Hayber Şiken füzesi, Fatih-2 füzesi, Emad balistik füzesi, Paveh seyir füzesi ve Şahid-2 İHA’larını Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergiledi. İran’da Devrim Muhafızları Ordusu’na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği “gerçek vaad” operasyonunda kullanılan füze ve insansız hava araçları (İHA) sergilendi.

Başkenti Tahran'daki fuarda bin 450 km menzilli Hayber Şiken füzesi ile Fatih-2 füzesi, bin 700 km menzile sahip Emad balistik füzesi, bin 600 km menzilli Paveh seyir füzesi ve yine saldırıda kullanılan Şahid-2 İHA'ları ziyaretçilerle buluştu. Yerli yapım birçok füze, İHA ve savunma sisteminin görücüye çıktığı fuarda bin 400 km menzile sahip "Fettah-2" hipersonik seyir füzesi ve 320 km menzilli "Mehran" hava savunma sistemi ile Şahid-147 İHA'da da yer aldı.

"YENİ YAPTIRIMLAR FÜZE VEYA İHA PROGRAMIMIZI ETKİLEMEYECEKTİR"

Devrim Muhafızları Ordusu Hava kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ali Belali Fuar alanına ilişkin verdiği bilgide, "Burada İsrail'e karşı Gerçek vaad operasyonunda kullandığımız Hayber Şiken, Fatih-2, Emad ve Paveh füzeleri ile Şahid-2 İHA'ları yer alıyor. Elbette bu füzelerin büyük bir kısmı eski nesil füze. Burada yeni nesil füzeleri sergilemiyoruz" dedi.

Füze teknolojisinde çok ileri bir noktaya geldiklerini aktaran Belali, "Kendi füzelerimizi artık üretebiliyoruz ve İsrail'i de kendi ürettiğimiz füzelerle hedef aldık. İsrail, ülkemize karşı tekrar yeni bir hata yapmaya kalkarsa yeni nesil füzelerimizle daha ağır ve sert karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

Belali 40 yıldır yaptırımlar ile mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu yaptırımlar altında askeri teknolojimizi geliştirdik. Yeni yaptırımlar veya yaptırımların genişletilmesi füze veya İHA programımızı etkilemeyecektir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise İsrail'in Şam'daki saldırısına misilleme olarak 13 Nisan'da 185 İHA, 110 karadan karaya füze ve 36 seyir füzesiyle İsrail'e saldırmıştı.

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