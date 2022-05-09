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Dünya İran'da sahte içkiden zehirlenen 75 kişiden 10'u...
Dünya

İran'da sahte içkiden zehirlenen 75 kişiden 10'u...

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 75 kişiden 10'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 10:27:00 -
İran'da sahte içkiden zehirlenen 75 kişiden 10'u...

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 75 kişiden 10'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, eyaletin merkez şehri Bender Abbas'ta çok sayıda kişi sahte içkiden dolayı zehirlendi.

Durumu ağır olan 75 kişi hastanelere kaldırılırken zehirlenen 10 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölenlerden birinin kadın olduğu ve zehirlenen 4 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Alkol tüketiminin kısmi olarak yasak olduğu İran'da alkollü içeceklerin büyük bir kısmı evlerde veya kaçak imalathanelerde üretiliyor.

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