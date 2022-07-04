İran'da, rejimi eleştiren Cumhurbaşkanı'nın kızına gözaltı kararı
İran eski Cumhurbaşkan'nın kızı Faize Haşimi Rafsancani, birçok kez İran rejimini hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve İran'ın İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdüğünü savunmuştu.
İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda faaliyetleri yürütmek ve dine sövmek" suçlamaları doğrultusunda gözaltına alınacak.
İran Yargı erki, 59 yaşındaki eski milletvekili Rafsancani'nin nisan ayında sosyal medyadaki bir platform üzerinden yaptığı konuşmasına atıfla Rafsancani hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Rafsancani yaptığı konuşmasında "İran'ın ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu (IRGC) 'yabancı terör örgütleri listesi'nden kaldırması gerektiği yönündeki ısrarcı tavrı, ülkenin ulusal çıkarlarına zarar veriyor." ifadelerini kullanmıştı.
Bu paylaşım üzerine İran Yargı erki, Rafsancani hakkında gözaltı emri çıkardı.
Eski İran Milletvekili Rafsancani'nin şu ana kadar gözaltına alınıp alınmadığına dair bir bilgiye ulaşılamadı.
Rafsancani, sosyal medya üzerinden yaptığı bir konuşmada Devrim Muhafızlarının kışlaya dönmesi gerektiğini savunmuştu. İran'ın şu anki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi emri altında IRGC'nin nüfuzunun genişlediğine dikkat çekmiş ve bunun kışlaya dönmelerinin ihtimalini azalttığını vurgulamıştı.
Rafsancani ayrıca, Devrim Muhafızlarının kışlada kalmasının tek yolunun (ABD'nin) yaptırım listesinde kalması olduğunu söylemişti.