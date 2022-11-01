İran'da protestolarda ölenlerin sayısı açıklandı

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde devam eden protestolardaki can kaybına ilişkin rapor yayınladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından gerekli adımların atılmasındaki gecikmenin daha fazla vatandaşın hayatını tehlikeye atacağı vurgusu yapılan raporda, protestolarda 34'ü çocuk ve 19'u kadın olmak üzere en az 253 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülke genelinde toplam 21 eyaletten en çok can kaybının Sistan ve Belucistan eyaletinde kaydedildiği belirtilen raporda, Sistan ve Belucistan eyaletinde 93, Mazandaran’da 30, Tahran’da 25, Kürdistan’da 23, Gilan’da 19, Batı Azerbaycan’da 18, Kirmanşah’ta 13, Alborz’da 7, Razavi Horasan’da 4, İsfahan’da 3, Merkezi eyaletinde 2, Kazvin’de 2, Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’nde 2, Zencan’da 2, Doğu Azerbaycan’da 2, Erdebil’de 2, İlam’da 2, Buşehr’de 1, Semnan’da 1, Huzistan’da 1 ve Hamedan’da 1 kişinin ayatını kaybettiği açıklandı.

IHR Başkanı Mahmud Amiry-Moghaddam yaptığı açıklamada, “İslam Cumhuriyeti savunmasız insanlara ateş ederken BM ve uluslararası toplum tarafından pratik adımlar atmakta gecikmenin hiçbir mazereti olamaz. Protestocuların öldürülme riski çok ciddi ve BM böyle bir felaketi önlemekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

Amiry-Moghaddam, “İslam Cumhuriyeti üzerindeki diplomatik baskı artırılmalı ve aynı zamanda halka karşı işlenen suçların faillerinin tespit edilip cevaplandırılması için Birleşmiş Milletler gözetiminde uluslararası bir soruşturma mekanizması oluşturulmalıdır” dedi.

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.