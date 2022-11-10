İran'da protestocular sokaklara çıktı

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsfahan'da, "kadın, yaşam, özgürlük" sloganı atarak yürüyüş yapan kalabalık, yolda ateş yakarak protesto düzenledi. Görüntülerde ateş yakılan yerlerden patlama sesleri geldiği ve alevlerin yükseldiği görülüyor.

İran resmi ajansı İRNA da gelişmeleri "İsfahan'da isyancılar birkaç dakika şehrin atmosferini bozdu" şeklinde haberleştirdi.

Tahran Settar Han semtinde toplanan göstericiler slogan atarak yolu trafiğe kapatırken ayrıca Meşhed, Reşt, Mahabad, Şehrekurd, Şiraz, Tebriz gibi şehirlerde de protestolar yapıldı.

Tahran Üniversitesi öğrencileri gözaltılar ve öğrencilerin okula alınmaması sebebiyle bildiri yayınlayarak protesto düzenlerken Şehid Beheşti Üniversitesi öğrencileri de oturma eylemi yaptı.

Tahran ve Emir Kebir üniversitelerinde ise Zahidan kentinde 30 Eylül'de cuma namazı sırasında yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen olayların 40'ıncı günü dolayısıyla anma merasimi düzenledi.

Tebriz Sanat ve Kuzey Horasan Tıp Bilimleri üniversiteleri öğrencileri de protesto düzenleyerek yönetim karşıtı slogan attı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 304 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.