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Dünya İran'da polisi öldüren kişi idam edildi!
Dünya

İran'da polisi öldüren kişi idam edildi!

İran'da bir polisi memurunu öldürmek suçuyla yargılanan ve idam cezası verilen kişinin infazı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 15:23:00 -
İran'da polisi öldüren kişi idam edildi!

İran devlet televizyonuna göre, Fars eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, şubat ayında Ali Ekber Rencber adlı bir polis memurunu öldüren ve diğer bir polisi de yaralayan bir kişi hakkında verilen infaz kararının uygulandığını duyurdu.

Musevi, infazın cinayetin gerçekleştiği Bidzerd Karakolu'nda yapıldığını belirtti.

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin Bidzerd kasabasında şubat ayında güvenlik güçleri, "haydutlar" olarak nitelendirilen bir grup tarafından palalarla saldırıya uğramıştı. Karakolda görevli polis memuru Albay Rencber, saldırı sonucunda aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir polis de yaralanmıştı.

Saldırıya uğrayan polislerin olay sırasında mevcut düzenlemeler nedeniyle silah kullanmaktan kaçındığı belirtilmişti. Olayın ardından güvenlik güçlerine silah kullanma konusunda daha fazla esneklik sağlayan bir düzenleme 13 Haziran'da Meclis'te kabul edilmişti.

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