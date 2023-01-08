İran'da polis teşkilatının başına dikkat çeken isim! 'Seri cinayetlerle' adını duyurmuştu

İran'da yaklaşık 4 ay önce başlayan Mahsa Amini gösterileri yer yer devam ederken, polis teşkilatının başına "sert" uygulamalarıyla bilinen Ahmedrıza Radan atandı.

Ülke medyasına göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 7 Ocak'ta yayımladığı kararnameyle Hüseyin Eşteri'nin yerine Ahmedrıza Radan'ı "İran Polis Genel Komutanı" olarak atadı.

Eşteri, 2015 yılından bu yana Polis Genel Komutanı olarak görev yapıyordu.

Radan, ABD ve AB'nin yaptırım listesinde yer alıyor

ABD, Radan'a 2010 yılında, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı. Daha önce Tahran, Horasan, Kürdistan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde Emniyet Müdürü olarak görev yapan Radan, 2011 yılında da "insan hakları ihlalleri ve 1987-1998 yıllarında aralarında rejim muhalifi siyasetçi, yazar ve sanatçıların da bulunduğu 21 kişinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiği seri cinayetler" nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

AB, Radan'ı, 2009 yılındaki seçimlerde polisin protestoculara yönelik keyfi tutuklamalarının yanı sıra dayak ve öldürme olaylarında parmağı olmakla suçlamıştı. Radan ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Ahmedrıza Radan