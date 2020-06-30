  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İran'da patlama! Çok sayıda kişi öldü

İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:24:00 -
İran'da patlama! Çok sayıda kişi öldü

İran devlet televizyonunun haberine göre Tahran'daki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte akşam saatlerinde patlama oldu. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarılırken olayda 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fars Haber Ajansı'na göre, olay binanın zemin katındaki bir oksijen tüpünün patlamasıyla meydana geldi. Ajansa göre, itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da olaya ilişkin video görüntüleri paylaştı.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku
Ekonomi

İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası İGDAŞ faturalarının aşırı yüksek gelmesinden şikayet..
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda YÖK'ü kapatacaklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerin bilimse..
Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti
Gündem

Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine karşı kampanya yürüten sözde yazar Gökhan Yavuzel, sığıntı hayatı yaşadığı yurt dışında Cumhur..
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı