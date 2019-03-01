0553 313 94 23

İran'da otobüs kazası: Çok sayıda ölü var

İran'da otobüs devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

01 Mart 2019 Cuma 09:54
İran'da otobüs kazası: Çok sayıda ölü var

Tasnim Haber Ajansı İran'da, Kum-Tahran kara yolunun 48'inci kilometresinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Haberde daha fazla bilgi verilmedi.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:54
  1. İran
  2. otobüs devrildi
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beytüşşbap’ta kartpostallık görüntüler oluştu
    1. Beytüşşbap’ta kartpostallık görüntüler..
    2. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
    3. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
    4. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    5. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    6. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    7. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    8. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    9. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    10. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    11. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
    12. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    13. Tütün denetçilerine eğitim
    14. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    15. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    16. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    17. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    18. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    19. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    20. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi