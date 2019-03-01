İran'da otobüs kazası: Çok sayıda ölü var İran'da otobüs devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Tasnim Haber Ajansı İran'da, Kum-Tahran kara yolunun 48'inci kilometresinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Haberde daha fazla bilgi verilmedi. Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

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