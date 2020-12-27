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Dünya İran'da ölü sayısı 11 oldu
Dünya

İran'da ölü sayısı 11 oldu

İran'ın başkenti Tahran'daki çığ felaketinde ölenlerin sayısı 11 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:56:00 -
İran'da ölü sayısı 11 oldu

İran'ın başkenti Tahran’da dün Toçal Dağı’nda meydana gelen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında siyasetçi, aktivist, akademisyen, doktor ve bir dağcılık eğitmeni olduğu öğrenildi.

İran Kızılayı dağcıları kurtarmak için 20 ekip görevlendirildiğini açıklarken, 14 dağcının kurtarıldığını, en az 7 dağcının hala kayıp olduğunu duyurdu. Dün gece yarısına kadar sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Öte yandan, cuma günü arızalanan teleferik nedeniyle yaklaşık 100 kişi kayak merkezinde mahsur kalmıştı.

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