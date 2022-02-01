İran’da öğretmenler ayaklandı!

Öğretmenler grevlerinin üçüncü gününde Tahran’daki parlamento binasının önünde toplandılar. Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Muhammed Habibi, güvenlik güçlerinin Tahran’ın doğusundaki Baharistan’daki parlamento binasının önünde toplanan üç öğretmeni göz altına aldığını açıkladı. Habibi öğretmenlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İşçi Sendikaları Koordinasyon Komitesi, ülke genelinde gösterilerin düzenlenmesine yönelik çağrısını Telegram uygulaması üzerinden yaptı.

Twitter’da dolaşıma giren görüntülerde ülkenin güneyindeki Şiraz’da çok sayıda öğretmenin düzenlediği gösteri için oldukça sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Aktivistlerin paylaştığı videodalarda İsfahan şehrinde de çok sayıda öğretmenin protesto için bir araya geldiği gözler önüne serildi.

Öğretmen Sendikaları Koordinasyon Kurulu, Telegram üzerinde yaptığı açıklamada, yetkililerin Şiraz ve diğer kentlerde aralarında bir sendika üyesinin de olduğu en az üç öğretmeni göz altına aldığını bildirdi.

Açıklamalarda öğretmenlerin ülkenin batısındaki Kirmanşah ve Ahvaz bölgelerinde de toplandığı kaydedildi.

Görüntülerde öğretmenlerin çeşitli sloganlar atarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümetindeki Eğitim Bakanı’nın istifa etmesini talep ettiği ve hükümetin öğretmen maaşları ve emeklilik hakkında yaptığı açıklamaları kınadığı görüldü..

2018 yılından bu yana ABD’nin ciddi ekonomik yaptırımlar uyguladığı İran’da enflasyon yüzde 60’ı geçmiş durumda. Halk hayatını idame etmekte zorluk çekiyor.

Yargı çalışanları da hükümetin maaşlara zam yapmayı reddetmesinin ardından ocak ayının başlarında bir gösteri düzenlemişti.