0553 313 94 23

İran'da muhafazakarlar o yasayı protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'da halk, Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyelik tasarısını protesto etti.

05 Ekim 2018 Cuma 18:14
İran'da muhafazakarlar o yasayı protesto etti

İran medyasında yer alan haberlere göre, cuma namazı sonrası Tahran Üniversitesi önünde toplanan muhafazakar grup, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan FATF'ye üyelik tasarısının kabul edilmemesi talebiyle eylem düzenledi. "Hainler CFT'yi onaylama peşinde", "Meclis derdimizle dertlenmiyor", "Milletin vekilleri FAFT ihanettir" pankartları taşıyan göstericiler, İran meclisinden söz konusu tasarının onaylanmamasını talep eden sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti ve reformistler, FATF'ye üyeliğin ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunların çözülmesine yardımcı olacağını düşünürken, muhafazakar kanat tasarısının onaylanması ve bu kuruma üye olunması halinde ülkenin gizli bilgilerinin "düşmana" açık hale geleceği iddiasıyla bu sürece şiddetle karşı çıkıyor.

Söz konusu tasarının yarın mecliste görüşülmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:14
  1. iran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da 102 yaşındaki kadın kanepeden düşerek öldü
    1. Antalya'da 102 yaşındaki kadın..
    2. Ardahan'da 90 güvenlik korucusu yemin..
    3. Alüminyum tavayı böyle dönüştürün
    4. Adıyaman’da çıkan yangında 100 ağaç..
    5. Ankara'da ByLock operasyonu! 5 memur..
    6. Siyah beyazlıları rahatlatan haber!..
    7. İsrail güçleri bir Filistinliyi daha..
    8. Batman şehidi Ulus, ebedi yolculuğuna..
    9. Tart yaparken...
    10. Bakanlık açıkladı! Çok sayıda gözaltı..
    11. Kırklareli'nde yolu şaşıran göçmenler..
    12. 471 yıllık tarihi hamam satışa..
    13. "Çalışan kadınlarda daha fazla!"..
    14. İran'da muhafazakarlar o yasayı..
    15. Bahreyn'den Batman'daki terör..
    16. Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor
    17. Annenin sesi ve kokusu bebeğin tek..
    18. TBMM Başkanı Yıldırım, HSK üyelerini..
    19. Naneli kuru cacık tarifi
    20. Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı