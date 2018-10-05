İran'da muhafazakarlar o yasayı protesto etti

İran medyasında yer alan haberlere göre, cuma namazı sonrası Tahran Üniversitesi önünde toplanan muhafazakar grup, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan FATF'ye üyelik tasarısının kabul edilmemesi talebiyle eylem düzenledi. "Hainler CFT'yi onaylama peşinde", "Meclis derdimizle dertlenmiyor", "Milletin vekilleri FAFT ihanettir" pankartları taşıyan göstericiler, İran meclisinden söz konusu tasarının onaylanmamasını talep eden sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti ve reformistler, FATF'ye üyeliğin ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunların çözülmesine yardımcı olacağını düşünürken, muhafazakar kanat tasarısının onaylanması ve bu kuruma üye olunması halinde ülkenin gizli bilgilerinin "düşmana" açık hale geleceği iddiasıyla bu sürece şiddetle karşı çıkıyor.

Söz konusu tasarının yarın mecliste görüşülmesi bekleniyor.