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İran’da mahsur kalan şoförlerden imdat çığlığı: Biz de ülkemize dönmek istiyoruz

İran’dan Türkiye’ye dönüş yapan tırlar, Ağrı Doğu Beyazıt’ta bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı’nın geçişe kapalı tutulması nedeniyle İran tarafında haftalardır bekleyişlerini sürdürüyor.

2020-04-29 10:13:00 -
İran’da mahsur kalan şoförlerden imdat çığlığı: Biz de ülkemize dönmek istiyoruz

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Akit’e ulaşarak mağduriyetlerini dile getiren tırcılardan Ali Karadeniz, “Bizler Orta Asya ve Azerbaycan’a yük götürüp dönen tır şoförleriyiz. Hakkari Yüksekova’dan geçiş olduğunu duyunca biz de Gürbulak’tan geçmek üzere geldik. Fakat valilik geçişe izin vermiyormuş. Haftalardır bekleyen arkadaşlarımız var. Yetkililerden ilgi bekliyoruz” diye konuştu.

200’ü aşkın tırın Gürbulak’tan geçmek için beklediğini belirten Ahmet Yıldırım da, “Çoğumuz karpuz türü yükler yüklemişti. Yüklerimiz çürümeye yüz tuttu. Sağlık kontrolü yapılarak bizleri alabilirler. Yeter ki sesimizi duysunlar” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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