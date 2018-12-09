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İran'da mahkumlar idam edildi

İran'daki Kirman hapishanesinde bulunan mahkumların topluca idam edildiği bildirildi. İdam edilen 12 kişinin uyuşturucu ile alakalı suçlardan yargılandığı öğrenildi.

09 Aralık 2018 Pazar 20:24
İran'da mahkumlar idam edildi

İran yargı sistemi içindeki kaynaklar arasında Cuma günü Kirman hapishanesinde toplu bir idam gerçekleştirildiği haberleri yayıldı.

Olayda en az 12 mahkum idam edilirken, mahkumların kimlik bilgileri henüz açıklanmadı.

Hapishane yetkililerinden alınan bilgilere göre, idam edilenlerin çoğu uyuşturucu ile alakalı suçlardan yargılanıyordu.

Hrana Haber Ajansı tarafından geçilen haberde ise insan hakları aktivistlerinin idam edilen altı mahkumun isimlerini öğrendiği ve İran’lı yetkililerin cesetleri ailelerine teslim ettiği söylenildi.

'İdam rekoru' İran'da

İran tüm dünyada en fazla idam yapılan ülke olarak rekoru kendi elinde tutuyor. Özellikle idam edilenlerin sayısı ile toplam nüfus oranı göz önüne alındığında ortaya vahim bir tablo çıkmaktadır.

Uzmanlar, İran rejiminin çoğu zaman siyasi muhalifleri de idam ettiğini birçok vakada teyit etmiştir.

"18 yaş altı idam edilen çocuklar mevcut"

Çocuk hakları organizasyonları İran’ın 18 yaş altındaki çocukları idam eden birkaç ülkeden bir tanesi olduğunu ifade etmekte.

Bunun son örneği ise, 17 yaşında iken kocasını öldürmek ile suçlanan Zeyneb Sekaanvand’ın İranlı yetkililer tarafından kısa bir süre sonra öldürülmesi oldu.

2003 yılında Nobel Barış Ödülü alan İranlı avukat Şirin Ebadi, İran’ın suç tespit süreci kurallarının adil bir muhakeme yapılmasına engel olduğunu söyledi.

Ruhani’nin vatandaşlık hakları konusunda özel danışmanlığını yapan Şahindokht Molaverdi de, İranlı yetkililerin uyuşturucu kaçırdıklarını iddia ettikleri bir köyün tüm erkeklerini toplayıp idam ettiği haberini sızdırması nedeniyle İran rejimi tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Mepanews

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:24
  1. İran
  2. Ruhani
  3. idam kararı

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