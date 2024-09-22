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Gündem İran'da maden faciası! 13 ölü
Gündem

İran'da maden faciası! 13 ölü

Yeniakit Publisher
2024-09-22 08:40:00 -
İran'da maden faciası! 13 ölü

İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 13 madenci yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki kömür madenindeki iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.

 

Olayda 13 madencinin hayatını kaybettiğini, 12 madencinin de yaralandığını aktaran İranlı yetkili, madendeki bloklarda toplam 69 kişinin çalıştığını ve mahsur kalanlar için de uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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