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İran'da kuyumcu soyguncuları idam edildi

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kuyumcu soygununa karıştıkları tespit edilen 3 kişinin idam edildiği bildirildi.

13 Ocak 2019 Pazar 11:26
İran'da kuyumcu soyguncuları idam edildi

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kuyumcu soygununa karışan 3 kişi idam edildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kohgiluye ve Buyer Ahmed Başsavcısı Gulamrıza Mezari, "Yasuc kentinde bir kuyumcuyu öldürdükleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan 3 kişinin cezası infaz edildi." ifadelerini kullandı.

Mezari, söz konusu kişilerin Kohgiluye ve Buyer Ahmed ve Fars eyaletinde hırsızlık yapan bir şebekenin elemanları olduğunu kaydetti.

Cesed ormanlık alanda çıkmıştı

Ocak ayında, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Yasuc kentindeki Heftad Tir Meydanı'nda bir kuyumcu dükkanı soyulmuş, kuyumcunun cesedi olaydan bir gün sonra Yasuc ormanlık alanında bulunmuştu.      

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:26
  1. İran
  2. idam
  3. kuyumcu soygunu

YORUM YAZ

  • Yusuf canYusuf can20 dk önce
    Bize gelince ırza geçenler,insan öldürenler,asker vede polisi şehit eden şerefsizler in besleyip,bir müddet sonra cezasını çekip çıkartıyoruz,ha birde erken çıkmalarının bazısının nedenidir iyi hal sonra bazıları kaldıkları yerden devam ediyor
  • Budur işteBudur işte30 dk önce
    Hırsızlığın soygunun zinanın, vatan hainliğinin,adam vurmanın bu kadar kolay ve serbest olduğu hatta hainler in millet vekili maaşı almaya devam ettiği ülkemizde, inşallah en kısa zamanda idam uygulamasına geçilir,Aferin İrana iyi yapmış.
  • meçulmeçul51 dk önce
    iranın yasaları türkiyeden daha büyük böyle adalet sistemi küçücük türkiyede yok laik demokratik bir ülkede idam olurmu olmaz neden masum insanlar acı çeksin diye..... önüme gelirse imzalarım yukarda kim varsa ölen her kişiden sorumludur bunlar allahın yasasını getirmedikçed cehennem ateşi kaynamaya devam eder.....

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