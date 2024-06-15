İran'da kritik seçim! Kararsızlar ankete damga vurdu

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, "bağımsız kuruluşların" 11-13 Haziran'da Tahran ve diğer kentlerde 18 yaş üstü vatandaşlarla yüz yüze gerçekleştirdiği belirtilen kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayınladı.

Vatandaşlara oy haklarını hangi aday lehine kullanacaklarının sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 22'si muhafazakar aday Meclis Başkanı Kalibaf'ı destekleyeceğini söyledi.

Diğer muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'yi destekleyeceğini dile getirenlerin oranı ise yüzde 19,2 oldu.

Ankete katılanların yüzde 9,8'i de reformist kanadın tek adayı Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan'a oy vereceğini ifade etti.

Ankete göre, diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 3,1, Ali Rıza Zakani yüzde 2, Mustafa Purmuhammedi de yüzde 1,1'de kaldı.

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KARARSIZLARDA ARTIŞ

Katılımcıların yüzde 41,7'si "kararsız" olduğunu belirtirken yüzde 1,1'i de "boş oy" kullanacağını söyledi.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde reformist kanatta tek aday Mesud Pezeşkiyan yer alırken muhafazakarlar Muhammed Bakır Kalibaf, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, Ali Rıza Zakani ile Mustafa Purmuhammedi tarafından temsil ediliyor.

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