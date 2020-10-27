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Aktüel İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi
Aktüel

İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi

Ülkede son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 968 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:18:06 -
İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları ve can kaybı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 968 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 33 bin 299’a , vaka sayısının da 581 bin 824’e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 995’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 463 bin 611’e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 786 bin 769 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Yezd, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

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