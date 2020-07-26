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İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 700'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:19:14 -
İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 700'e yükseldi

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artışla 15 bin 700'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam ölü sayısının 15 bin 700'e çıktığını bildirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı da 2 bin 333 artarak 291 bin 172'ye yükseldi.

İran'da vakalardan 3 bin 695'i ağır seyrederken, iyileşen sayısı 253 bin 213 oldu.

Ülkede Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor. Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in ise "riskli bölge" olarak belirlendi.

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