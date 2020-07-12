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İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 829'a yükseldi

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 186 artarak 252 bin 720'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 13:12:36 -
İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 829'a yükseldi

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 829 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatte 194 artışla 12 bin 829'a yükseldiğini bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 186 artarak 252 bin 720'ye çıktı.

Hastalardan 3 bin 359'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin toplam sayısı ise 219 bin 993'e ulaştı.

İran'da Huzistan, Rezevi Horasanı, Batı Azerbaycan ve Mazenderan eyaletleri "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Kirman, Elburz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletleri ise "riskli bölgeler" kategorisinde bulunuyor.

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