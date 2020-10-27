  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da Kovid-19 nedeniyle otellerin yüzde 30'u kapandı
Aktüel

İran'da Kovid-19 nedeniyle otellerin yüzde 30'u kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:06:09 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle otellerin yüzde 30'u kapandı

İSTANBUL (AA) - İran Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki otellerin yaklaşık yüzde 30'unun kapandığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Hamzazade, "Mevcut şartlar nedeniyle müşteri olmadığı için otellerin yaklaşık yüzde 30'u kapandı. Diğerleri ise müşterilerine özel indirimler yaparak ayakta durmaya çalışıyor." dedi.

Eylül ayının ortalarına kadar ülkede otelcilik sektörünün yaklaşık 300 milyon dolar zarar ettiğini belirten Hamzazade, "Bir süredir ülke genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 20 civarında. Birçoğu elektrik ve su parasını dahi ödeyemez hale geldi. Bu nedenle oteller kapanmak durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte, konaklama sektöründe çalışanların üçte ikisinin işsiz kaldığını dile getiren Hamzazade, sosyal güvenlik kurumunun söz konusu kişilerin işsizlik maaşlarını tam olarak ödemediğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...
Gündem

Tüm Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Korumalarının uyarılarına rağmen silahını alıp...

Hatay'da yaşanan patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in korumalarının uyarılarına rağmen eline uzun namlulu silahını alar..
Milyonları ilgilendiren gelişme
Gündem

Milyonları ilgilendiren gelişme

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı
Dünya

Cepheden kaçmak isteyen Ermenilerden 'korona' oyunu! Doktor tutuklandı

Azerbaycan ordusu karşısında açık yenilgi alan Ermenistan'da, ölmek istemeyen askerler cepheden kaçmak için türlü oyunlara başvuruyor. Ermen..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay