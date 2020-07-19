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İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:09:05 -
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 bin 188'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 209 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 14 bin 188'e çıktığını bildirdi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 182 artarak 273 bin 656'ya yükseldi.

Hastalardan 3 bin 556'sının durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 237 bin 788'e ulaştı.

Ülkedeki test sayısı da 2 milyon 148 bin 999 oldu.

İran'da Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.

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