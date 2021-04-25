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Dünya İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 454 artarak 69 bin 574'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:32:00 -
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 165 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 19'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 396 bin 204'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 454 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 69 bin 574 olduğu ifade edildi. Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 206'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 877 bin 517'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 195 bin 766 oldu.

İran'da toplam 784 bin 17 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 618 bin 362 kişiye aşının ilk dozunun, 165 bin 655 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 784 bin 17 doz aşı uygulandığı açıklandı.

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