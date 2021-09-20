İran'da koronavirüs engellenemiyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 344 artarak 117 bin 526'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşılara ilişkin veriler de paylaşıldı.

Açıklamada son 24 saatte 17 bin 397 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 593'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 5 milyon 442 bin 232'ye çıktığı ülkede, 344 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 117 bin 526'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 31 milyon 113 bin 929'a ulaştı.

Açıklamada, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 30 milyon 302 bin 983 kişiye ilk doz, 14 milyon 120 bin 965 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı aktarıldı.

Böylece İran'da toplam 44 milyon 423 bin 948 doz aşı uygulandığı kaydedildi.