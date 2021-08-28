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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 614 artarak 105 bin 901'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 14:40:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 34 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 2'si hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 895 bin 448'e yükseldiği ülkede, 614 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 105 bin 901 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 845 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 18 milyon 45 bin 88 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu ve 7 milyon 563 bin 414 kişiye de ikinci dozu yapılırken ülkede toplamda 25 milyon 608 bin 502 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 306 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 110 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 32 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

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