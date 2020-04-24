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İran’da koronadan can kaybı 5 bin 574’e yükseldi

İran’da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 5 bin 574’e yükselirken, vaka sayısı 88 bin 194 olarak açıklandı.

2020-04-24 13:10:48 -
İran’da koronadan can kaybı 5 bin 574’e yükseldi

İran’da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 5 bin 574’e yükselirken, vaka sayısı 88 bin 194 olarak açıklandı.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 88 bin 194’e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 574’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 168 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 93 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 66 bin 596 kişiye ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 399 bin 927 kovid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 121 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

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