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Sağlık

İran’da korona virüsten son 24 saatte 70 kişi öldü

İran’da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 8 bin 351’e, vaka sayısı ise 173 bin 832’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:37:38 -
İran’da korona virüsten son 24 saatte 70 kişi öldü

İran’da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 8 bin 351’e, vaka sayısı ise 173 bin 832’ye yükseldi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 43 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bunlardan 713’ünün hastaneye yatışının gerçekleştiğini belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 70 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 173 bin 832’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 351’e ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 136 bin 360 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 619 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

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