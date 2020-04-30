İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 71 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 28’e yükselirken, vaka sayısı 94 bin 640 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 94 bin 640’a, ölenlerin sayısının ise 6 bin 28’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 983 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 71 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede iyileşip taburcu olanların sayısının 75 bin 103’e ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 463 bin 295 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 2 bin 976 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.