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İran’da korona virüs bilançosu artıyor

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 62 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 119’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:30:32 -
İran’da korona virüs bilançosu artıyor

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 62 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 119’a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 124 bin 603 olarak açıklandı.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 111 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 62 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 124 bin 603’e, ölenlerin sayısının ise 7 bin 119’a yükseldiğini açıkladı.


Ülkede toplam 97 bin 173 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 698 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

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