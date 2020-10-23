İran’da korkutan gelişme! Resmi açıklama yapıldı, bir ilk yaşanıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 134 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 335 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

En yüksek günlük vak'a

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 556 bin 891'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 bin 985'e ulaştığını duyurdu. Son 24 saatte 6 bin 134 kişiye korona virüs teşhisi konulmasıyla salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük vak'a sayısı kaydedildi.

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.