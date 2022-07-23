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Dünya İran’da korkutan depremler
Dünya

İran’da korkutan depremler

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 20:27:00 -
İran’da korkutan depremler

İran’da 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremlerin İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.

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