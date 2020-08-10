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Aktüel

İran'da kara para aklayan çete çökertildi

İran Havalimanları Emniyet Müdürü Hüseyin Mehri: - "Yargı organlarıyla iş birliği halinde 2 aylık bir takip ve inceleme neticesinde bu çetenin 13 asli üyesi farklı şehirlerde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:09:18 -
İran'da kara para aklayan çete çökertildi

ANKARA (AA) - İran polisi, kara para aklayan bir çetenin çökertildiğini ve 13 üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Havalimanları Emniyet Müdürü Hüseyin Mehri, kara para akladıkları belirlenen bir çetenin çökertildiğini söyledi.

Meşhed Havalimanı'nda Tahran'a gitmek isteyen bir kişinin üzerinde farklı isimler adına imzalanmış çok sayıda çek bulunduğunu ve şüpheliyi takibe aldıklarını belirten Mehri, polis takibinin ardından bu kişinin ülke çapında kara para aklayan büyük bir çetenin üyesi olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Bunun üzerine söz konusu çetenin çökertilmesi için operasyonlara başladıklarını kaydeden Mehri "Yargı organlarıyla iş birliği halinde 2 aylık bir takip ve inceleme neticesinde bu çetenin 13 asli üyesi farklı şehirlerde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Mehri ayrıca yapılan operasyonlarda toplam 12 trilyon riyalin (56 milyon dolar) ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

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