0553 313 94 23

İran'da işçilerin 'maaş' protestosu

Arak kentindeki İş Makineleri Yapım Şirketi'nin yüzlerce çalışanı, 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi

25 Ağustos 2019 Pazar 13:50
İran'da işçilerin 'maaş' protestosu

İSTANBUL (AA) - İran'ın Arak kentindeki İş Makineleri Yapım Şirketi'nin (HEPCO) yüzlerce çalışanı maaşlarının 4 aydır ödenmemesini protesto etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, HEPCO'da çalışan yüzlerce işçi, maaş ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle İran Meclisi Arak temsilciliği binası önünde gösteri düzenledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir işçi, 4 aydır maaş alamadıklarını, sigortalarının düzenli olarak yatırılmadığını ve şirket yöneticilerinin işçi taleplerine ilgi göstermediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine pankartlar taşıyan işçiler, kentin Şuheda Meydanı'ndan Darayı Meydanı'na kadar yürüyerek hak taleplerini içeren sloganlar attı.

İşçiler, şirket yetkililerinin maaşları en kısa zamanda ödeyeceklerine yönelik açıklamalarından sonra iş başı yaptı.

İran son dönemde ekonomik kriz nedeniyle zaman zaman işçi eylemlerine sahne oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:50
  1. Arak kenti
  2. iran
  3. İş Makineleri Yapım Şirketi (HEPCO)
  4. işçi
  5. protestosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'teki saldırıda hedef Türkmenler!
    1. Kerkük'teki saldırıda hedef Türkmenler!
    2. Fenerbahçe açıkladı! Yıldız stoper..
    3. İstanbul Avcılar'da metrobüs yangını
    4. BAE'den Arap koalisyondaki geleceğine..
    5. Kalın'dan şehit askerler için başsağlığı
    6. AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve..
    7. Kocaeli'nde kapısı açık minibüsten..
    8. Mardin'de çalışmaları engelleyip,..
    9. Domates sayesinde gözaltı..
    10. Diyarbakır şehidi Çelebi, Trabzon'da..
    11. Vize dolandırıcı için 7 bin 902 sene..
    12. Burhaniye’de Bilecen’in Eserleri..
    13. Fenerbahçe, Rami'yi İstanbul'a getiriyor
    14. Van'da aracın akaryakıt deposundan..
    15. Kaymakam Uzan’dan Başkan Bozkurt’a..
    16. Alibeyköy’de tramvay için altyapı..
    17. Adana'da otomobil elektrik direğine..
    18. Odunpazarı’ndan katılımcı..
    19. TFF’den şehitler için baş sağlığı..
    20. Prof. Ahmet Alkın'dan evlilik uyarısı:..
    21. Eşi ve kızını öldüren şahıs: "Eşimi..
    22. Metrobüste yangın paniği!
    23. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
    24. Böylesi ancak mizahta olur! İsmi..
    25. Anlaşmaları askıya aldılar! Füzeleri..
    26. Devrekli genç işçi ormanda hayatını..
    27. Düğün alanına ulaştı, yolcuları..
    28. Bingöl’de 1 ton 280 kilo esrar ile 500..
    29. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü
    30. Avcılar Şükrübey’de bir metrobüsün..
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek