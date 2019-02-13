İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var AP: İran devrim muhafızlarına yönelik bombalı saldırı da 20 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. 20 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda şimdiye kadar en az 20 kişinin öldü ve 20 kişi de yaralandı.

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