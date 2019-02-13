0553 313 94 23

İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

AP: İran devrim muhafızlarına yönelik bombalı saldırı da 20 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralı

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:07
İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

20 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda şimdiye kadar en az 20 kişinin öldü ve 20 kişi de yaralandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:07
  1. Ordu
  2. İran
  3. Devrim muhafızlara

YORUM YAZ

  • SafaSafa57 dk önce
    Nostalji Duan kabul olursa zannediyormusun yerine sünni islam devleti kurulacak. İşkembeden arma. İranın karışıklığı bizide olumsuz etkiler. Irak ve Suriye den ders almışa benzemiyorsun anlaşıldı. Allah iranlı yöneticilerede bizede akıl versinde Kurana dönelim. Gerisi lafıgüzaf.
  • SafaSafa1 sa önce
    Yorumları okuyorum. Keskin sünniciler sevinmiş. Şiicilerde kinnenmiş. Yahu Cumhurbaşkanımız İranda en üst düzey toplantıta ben ne sünni ne şiiyim. Benim dinim İslamdır demedi mi?İşte bunu idrak etmeliyiz. Güya olayı üstlenen ceyşül adl adlı örgüt sünni hakları için bunu yapmış. Abd işi aşikar. Mezhepçilik taassubu devam ederse dışardan düşmana gerek yok. Daiş de sünni idi ne oldu? Kurana hep brlikte sarılmazsak gücümüzün gideceğini Allah Kuranda açıkça bildirmiş. Birde tekfircilik hastalığını derhal terk etmeliyiz.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    CUMHUR İTTİFAKI ALLAHİN İZNİYLEBÜTÜN VATAN SATHINDA %90 SEÇİMLERİ KAZANACAK.ANKETLERMİS.SUYMUS.BÜYMÜŞ.SÖZDE MILLET ITTIFAKI AVUCUNU YALAYACAK.ZAFER HAKKA İNANANLARİN OLACAK.SELAM VE DUA İLE
  • nostaljinostalji2 sa önce
    İranı sevmiyoruz , ama yinede terör yaşamasını arzu etmiyoruz diyorum .Ne varki bazı şeyler de şudur çalma kapımı çalarlar kapını İran kendisi Müslüman olmayan ülkelere karşı savaş açmış veHAMAS ve El kaide gibitaşeron islamcı terörörgütleri vasıtası ileileterörihraç eden, sahte İslamı rejimi dayatan ve ülkeleri karıştıran kötü bir ülkedir. Yıkılması için en büyük duayı ben ediyorum.
  • ahmetahmet4 sa önce
    siyonist israil ve ABD ile yerli hainişbirlikçileri harekete geçti...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Bu ülkenin insanına ve bu devlete küsülmez"
  1. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
  2. EYOF 2019
  3. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
  4. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
  5. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
  6. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
  7. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
  8. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
  9. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
  10. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
  11. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
  12. Paris'teki gösteride polisi döven..
  13. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
  14. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
  15. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
  16. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
  17. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
  18. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
  19. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
  20. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı