İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var
AP: İran devrim muhafızlarına yönelik bombalı saldırı da 20 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralı13 Şubat 2019 Çarşamba 19:07
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
20 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda şimdiye kadar en az 20 kişinin öldü ve 20 kişi de yaralandı.
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