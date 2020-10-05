  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da idama mahkûm edilen gencin babası intihar etti
Dünya

İran'da idama mahkûm edilen gencin babası intihar etti

İran'da 2019 yılının kasım ayında gerçekleştirilen hükümet karşıtı eylemlere katıldığı için idam cezasına mahkûm edilen Emir Hüseyin Muradi isimli gencin babası intihar etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:00:00 -
İran'da idama mahkûm edilen gencin babası intihar etti

Jerusalem Post'un İranlı İmtidad internet sitesine dayandırdığı haberde, baba Muhammed Muradi'nin 28 Eylül'de evinde yaşamına son verdiği açıklandı.

Muradi'nin eşi siteye yaptığı açıklamada Muradi’nin hayatına son vermeden önce sürekli oğlu hakkında konuştuğunu ve bir gün hep birlikte yeniden aynı sofraya oturmayı umut ettiğini dile getirdi.

Başkent Tahran'daki devrim mahkemesi, güvenlik güçleri tarafından tutuklanan 26 yaşındaki Emir Hüseyin Muradi'yi idama mahkûm etmişti.

Gencin kötü şöhretli Evin Cezaevi'nde hücre hapsinde olduğu zaman içerisinde acımasızca işkence gördüğü iddia edilmişti.

İranlı İmtidad internet sitesi, baba Muradi'nin ölüm nedeninin "oğlunun idam edilecek olmasına dair yaşadığı yüksek seviyede psikolojik baskı, belirsizlik ve kaygı" olduğunu belirtti.

Emir Hüseyin Muradi isimli genç, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hareket etme niyetiyle mala zarar verme ve kundakçılık konusunda iş birliği yapma" suçuyla yargılanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları 16 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, üç protestocu hakkında verilen idam cezasını şiddetle kınamış ve bu kararların iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı
Spor

Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe prensipte anlaşıldığını duyurdu...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay