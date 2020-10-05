İran'da idama mahkûm edilen gencin babası intihar etti

Jerusalem Post'un İranlı İmtidad internet sitesine dayandırdığı haberde, baba Muhammed Muradi'nin 28 Eylül'de evinde yaşamına son verdiği açıklandı.

Muradi'nin eşi siteye yaptığı açıklamada Muradi’nin hayatına son vermeden önce sürekli oğlu hakkında konuştuğunu ve bir gün hep birlikte yeniden aynı sofraya oturmayı umut ettiğini dile getirdi.

Başkent Tahran'daki devrim mahkemesi, güvenlik güçleri tarafından tutuklanan 26 yaşındaki Emir Hüseyin Muradi'yi idama mahkûm etmişti.

Gencin kötü şöhretli Evin Cezaevi'nde hücre hapsinde olduğu zaman içerisinde acımasızca işkence gördüğü iddia edilmişti.

İranlı İmtidad internet sitesi, baba Muradi'nin ölüm nedeninin "oğlunun idam edilecek olmasına dair yaşadığı yüksek seviyede psikolojik baskı, belirsizlik ve kaygı" olduğunu belirtti.

Emir Hüseyin Muradi isimli genç, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hareket etme niyetiyle mala zarar verme ve kundakçılık konusunda iş birliği yapma" suçuyla yargılanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları 16 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, üç protestocu hakkında verilen idam cezasını şiddetle kınamış ve bu kararların iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.