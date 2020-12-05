  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da idama mahkum edilen 3 protestocunun yeniden yargılanma talebi kabul edildi
Aktüel

İran'da idama mahkum edilen 3 protestocunun yeniden yargılanma talebi kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:38:52 -
İran'da idama mahkum edilen 3 protestocunun yeniden yargılanma talebi kabul edildi

ANKARA (AA) - İran'da Kasım 2019'daki benzin zammı protestolarında kamu mallarını ateşe vermekle suçlanarak mahkeme tarafından idama mahkum edilen üç protestocu yeniden yargılanacak.

İran Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kasım ayındaki olaylarla ilgili idama mahkum edilen üç kişi hakkında yeniden yargılama talebi kabul edildi." denildi.

Emir Hüseyin Muradi, Said Temcidi ve Muhammed Recebi adlı İranlı gençlerin avukatı Babek Paknia da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran 15'inci Devrim Mahkemesi tarafından idam cezasına mahkum edilen üç genç hakkındaki kararın bozulduğunu belirtti.

İran'da Kasım 2019'da yakıt fiyatlarına gelen zam nedeniyle patlak veren gösterilere katılan üç genç, kamu mallarını ateşe vermekle suçlanarak idama mahkum edilmişti. İranlı aktivistlerin, 3 gence idam cezasının iptali amacıyla sosyal medyada başlattıkları "İdam Etmeyin" etiketi dünya genelinde de destek görmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da 15 Temmuz'da Twitter'dan İngilizce ve Farsça paylaştığı mesajında, "Bu üç kişinin idam edilmesi dünyaya korkunç bir sinyal gönderecektir, bunun yaşanmaması lazım!" ifadelerini kullanmıştı.

İdam kararları 19 Temmuz'da geçici olarak durdurulmuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?
Gündem

Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, görevinde son dönemlerini yaşayan Mike Pompeo'nun NATO'da Türkiye'yi hedef alan söylemleriyle ilgili, "Savunma s..
Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!
Dünya

Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!

ABD ve Kuveyt liderliğinde düzenlenen görüşmelerin ardından Suudi Arabistan, Katar ile anlaşmaya varılma noktasında umutlu olduğunu belirtti..
Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para
Siyaset

Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile alışveriş yaparak piyasanın üç katı oranında haksız gelir elde eden CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Kü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay