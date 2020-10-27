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Aktüel İran'da halkın yarıya yakını Kovid-19 önlemlerine uymuyor
Aktüel

İran'da halkın yarıya yakını Kovid-19 önlemlerine uymuyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari: - "Alınan son bilgilere göre, ülkede sağlık protokollerine uyma oranı yüzde 57,7 ile çok düşük bir seviyede. Salgının zor ve şiddetli şartlarında sağlık tavsiyelerine riayetin artırılması zaruridir"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:14:56 -
İran'da halkın yarıya yakını Kovid-19 önlemlerine uymuyor

ANKARA (AA) - İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle günlük vaka ve can kaybının doruğa çıktığı ülkede, halkın alınan önlemlere uyma oranının yüzde 57,7 ile "çok düşük" bir seviyede olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, basın toplantısı düzenleyen Lari, Kovid-19 salgınına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lari, "Alınan son bilgilere göre, ülkede sağlık protokollerine uyma oranı yüzde 57,7 ile çok düşük bir seviyede. Salgının zor ve şiddetli şartlarında sağlık tavsiyelerine riayetin artırılması zaruridir. Her zamankinden daha çok ulusal güce ve empatiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Tüm eyaletlerde günlük vaka ve yatan hasta sayısında büyük artış gözlemlediklerini vurgulayan Lari, Kovid-19 salgınına bağlı ölüm sayısında "görülmemiş" bir artışa şahit olduklarını söyledi.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali ise, bugün yaptığı açıklamada sağlık protokollerinin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

- En yüksek günlük vaka ve can kaybına ulaşıldı

İran'da son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybetmesi ve 6 bin 968 yeni vaka tespiti ile salgının başından bu yana en yüksek can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Ülkede, toplam can kaybı 33 bin 299’a, vaka sayısı da 581 bin 824’e yükseldi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Yezd, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden bir dizi kısıtlamaya gidilmiş, önlemlere riayet etmeyenlere ceza verileceği açıklanmıştı.


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