İran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, 4 Nisan Perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesis ile Çabahar kentinde bulunan iki polis karakoluna eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği açıklandı. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor. Bu tür saldırılar, bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili endişeleri artırıyor ve yetkilileri tedbirler almaya çağırıyor.