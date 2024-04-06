  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
Dünya

İran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-04-06 13:13:00 - 2024-04-06 13:18:11
İran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, 4 Nisan Perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesis ile Çabahar kentinde bulunan iki polis karakoluna eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği açıklandı. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor. Bu tür saldırılar, bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili endişeleri artırıyor ve yetkilileri tedbirler almaya çağırıyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısı 15'e çıktı.

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada saldırıların ardından çıkan çatışmada 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini, saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğünü bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlenmişti.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Dün Van’ı karıştıranlar bugün bir bir paketlendi
Dün Van’ı karıştıranlar bugün bir bir paketlendi

Gündem

Dün Van’ı karıştıranlar bugün bir bir paketlendi

Türkiye ve İran arasında önemli gelişme! 'Birkaç ay içinde başlayacak'
Türkiye ve İran arasında önemli gelişme! 'Birkaç ay içinde başlayacak'

Ekonomi

Türkiye ve İran arasında önemli gelişme! 'Birkaç ay içinde başlayacak'

İran savaş mı açacak? 'Misliyle karşılık vereceğiz'
İran savaş mı açacak? 'Misliyle karşılık vereceğiz'

Dünya

İran savaş mı açacak? 'Misliyle karşılık vereceğiz'

Fiyat performans odaklı Huawei P70 için kafa karıştıran gelişme!
Fiyat performans odaklı Huawei P70 için kafa karıştıran gelişme!

Teknoloji

Fiyat performans odaklı Huawei P70 için kafa karıştıran gelişme!

O ilimizde müzede sergileniyor! 545 milyon yıllık... Resmen denizden fışkıran bir tarih...
O ilimizde müzede sergileniyor! 545 milyon yıllık... Resmen denizden fışkıran bir tarih...

Kültür - Sanat

O ilimizde müzede sergileniyor! 545 milyon yıllık... Resmen denizden fışkıran bir tarih...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23