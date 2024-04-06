İran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, 4 Nisan Perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesis ile Çabahar kentinde bulunan iki polis karakoluna eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği açıklandı. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor. Bu tür saldırılar, bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili endişeleri artırıyor ve yetkilileri tedbirler almaya çağırıyor.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısı 15'e çıktı.
Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada saldırıların ardından çıkan çatışmada 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini, saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğünü bildirmişti.
Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlenmişti.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.
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